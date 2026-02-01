Отопление в домах Бодайбо планируют восстановить к утру 2 февраля

В Бодайбо продолжают работать над устранением чрезвычайной ситуации, связанной с перебоями в теплоснабжении и водоснабжении жилых домов. Восстановление водовода разделили на два этапа. На первом восстановят участок в 120 метров по улице Мира. Здесь идёт пропаривание водовода и прокладка резервной трубы. Аналогичные работы проведут на втором участке по улице Артёма Сергеева протяжённостью 400 метров.