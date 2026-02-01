Авария с участием грузового автомобиля произошла в Приморье

По данным Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля SHACMAN, двигавшийся со стороны Владивостока в направлении Уссурийска, при перестроении не пропустил автомобиль Toyota Alphard Hybrid, который ехал в попутном направлении. Произошло столкновение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Авария случилась на 711-м километре дороги. После удара Toyota Alphard по инерции выехала на пешеходное ограждение, повредив около шести метров конструкции. В ДТП пострадал водитель грузовика. Мужчину госпитализировали в городскую больницу № 1.
На месте происшествия работали экипажи ДПС. Сотрудники полиции оформили аварию и организовали регулирование движения, чтобы избежать заторов. По факту случившегося проведена проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. По ее итогам будет принято процессуальное решение.