Авария с участием грузового автомобиля произошла в Приморье

По данным Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля SHACMAN, двигавшийся со стороны Владивостока в направлении Уссурийска, при перестроении не пропустил автомобиль Toyota Alphard Hybrid, который ехал в попутном направлении. Произошло столкновение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».