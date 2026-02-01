Ричмонд
Shot: Молодой тревел-блогер из России погиб в Таиланде в ДТП

Блогер Вадим из России погиб в Таиланде в аварии. Об этом в субботу, 31 января, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 23-летний молодой человек ехал вместе со своей спутницей Дарьей на мотоцикле. Они совершали поездку из Самуи на Пхукет. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их мотоцикла врезалась машина, за рулем которой была местная жительница.

— От удара блогер вылетел вперед, ударился головой о бордюр, в результате чего ему пробило шлем. Его пытались спасти медики, но им это не удалось — по пути в госпиталь они констатировали смерть россиянина, — сказано в публикации.

Девушка получила множественные ушибы и пять переломов. В настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция продолжает расследование. Другие детали произошедшего СМИ не сообщает.

Вадим был одним из основателей сообщества для русскоязычных жителей Пхукета. Сообщество помогало им находить работу и общаться.

Российский турист едва не погиб во время отдыха в Таиланде после контакта с опасным насекомым на элитном пляже Вонгамат в Паттайе. Об этом 30 января сообщило издание Ura.Ru.