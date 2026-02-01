Shot: Молодой тревел-блогер из России погиб в Таиланде в ДТП

Уточняется, что 23-летний молодой человек ехал вместе со своей спутницей Дарьей на мотоцикле. Они совершали поездку из Самуи на Пхукет. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их мотоцикла врезалась машина, за рулем которой была местная жительница.