Малайзия задержала два танкера с нефтью

На двух танкерах находились 53 члена экипажа из Китая, Мьянмы, Ирана, Пакистана и Индии. Капитаны каждого из судов арестованы. В момент задержания танкеры находились в сцепленном положении и, вероятно, незаконно перегружали топливо, пишет Reuters.
Как уточняет агентство, в водах у берегов Малайзии регулярно незаконно перегружают нефть, чтобы скрыть ее происхождение.
