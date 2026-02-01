Ричмонд
Малайзия задержала два танкера с нефтью

Малайзия задержала два танкера, подозреваемых в незаконной перевозке нефти, передает Reuters. Страна изъяла нефть на сумму более $129,9 млн.

Источник: Reuters

На двух танкерах находились 53 члена экипажа из Китая, Мьянмы, Ирана, Пакистана и Индии. Капитаны каждого из судов арестованы. В момент задержания танкеры находились в сцепленном положении и, вероятно, незаконно перегружали топливо, пишет Reuters.

Как уточняет агентство, в водах у берегов Малайзии регулярно незаконно перегружают нефть, чтобы скрыть ее происхождение.

