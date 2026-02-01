Повторные поиски пропавших в тайге Усольцевых не дали результата

Как уточнили в пресс-службе, спасатели совместно с правоохранителями два дня проводили обследование обозначенных районов, однако поиски результатов не дали.
Напомним, после трёхмесячного перерыва 30 января возобновили активные поиски супругов Усольцевых и их пятилетней дочери. Семья пропала в конце сентября 2025 года. Люди отправились в туристический поход в урочище Буратинка под посёлком Кутурчин в Партизанском районе. Семью Усольцевых могут признать погибшей уже в марте 2026 года. Поисковая организация «ПримПоиск» считает наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай в труднодоступной местности.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.