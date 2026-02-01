Ричмонд
Повторные поиски пропавших в тайге Усольцевых не дали результата

Спасатели два дня искали пропавшую семью Усольцевых в горно-таёжной местности у посёлка Кутурчин в Красноярском крае. Поиски не увенчались успехом. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

Как уточнили в пресс-службе, спасатели совместно с правоохранителями два дня проводили обследование обозначенных районов, однако поиски результатов не дали.

Напомним, после трёхмесячного перерыва 30 января возобновили активные поиски супругов Усольцевых и их пятилетней дочери. Семья пропала в конце сентября 2025 года. Люди отправились в туристический поход в урочище Буратинка под посёлком Кутурчин в Партизанском районе. Семью Усольцевых могут признать погибшей уже в марте 2026 года. Поисковая организация «ПримПоиск» считает наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай в труднодоступной местности.

