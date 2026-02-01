В Новосибирской области потушили 17 пожаров за сутки

За прошедшие сутки в Новосибирской области пожарные ликвидировали 17 возгораний, большинство из которых произошли в жилых домах. Также они устранили последствия трех дорожных аварий, в результате которых пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
В Черепаново горел частный жилой дом. На место происшествия выехали восемь пожарных на двух единицах техники. Им потребовалось шесть минут, чтобы справиться с открытым пламенем. Огонь успел повредить потолочное покрытие на площади трех квадратных метров.
До прибытия спасателей из горящего дома успели самостоятельно эвакуироваться шесть человек.