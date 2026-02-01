Ричмонд
В Башкирии задержали подростков, ограбивших общежитие

В Башкирии раскрыта кража с взломом в общежитии.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Стерлитамака обратился 45-летний местный житель. Он сообщил, что из его комнаты в общежитии пропали телевизор и стиральная машина. Злоумышленники взломали входную дверь.

В ходе расследования стражи порядка установили круг подозреваемых. Ими оказались несовершеннолетние и молодые люди, учащиеся местных образовательных учреждений. Всех их доставили в отдел для допроса.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Украденное имущество теперь изымается и будет возвращено законному владельцу.

