ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами РФ

Основной удар пришёлся на приграничные территории. Больше всего дронов — сразу 14 — было сбито над Белгородской областью. Ещё пять беспилотников ликвидировали в воздушном пространстве Воронежской области, по одному аппарату уничтожили над Астраханской и Калужской областями.
В военном ведомстве подчеркнули, что все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Благодаря слаженной работе ПВО удалось не допустить серьёзных последствий и угрозы для объектов инфраструктуры.
Ранее Life.ru писал, что атака беспилотников на Белгородскую область закончилась ранением мирных жителей. В селе Белянка украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю, в результате пострадали мужчина и 17-летняя девушка. Пострадавших экстренно доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.
