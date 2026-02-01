Ричмонд
ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами РФ

Прошедшей ночью российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины. Как сообщили в Минобороны страны, за несколько часов дежурные расчёты ПВО уничтожили и перехватили 21 БПЛА самолётного типа над разными регионами страны.

Источник: Life.ru

Основной удар пришёлся на приграничные территории. Больше всего дронов — сразу 14 — было сбито над Белгородской областью. Ещё пять беспилотников ликвидировали в воздушном пространстве Воронежской области, по одному аппарату уничтожили над Астраханской и Калужской областями.

В военном ведомстве подчеркнули, что все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Благодаря слаженной работе ПВО удалось не допустить серьёзных последствий и угрозы для объектов инфраструктуры.

Ранее Life.ru писал, что атака беспилотников на Белгородскую область закончилась ранением мирных жителей. В селе Белянка украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю, в результате пострадали мужчина и 17-летняя девушка. Пострадавших экстренно доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

