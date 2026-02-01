На «Красноярских Столбах» за день травмировались два человека и заблудилась пара

А поздно вечером в субботу поступило сообщение о том, что в районе скалы «Дачки» заблудились парень и девушка. В условиях темноты и сложного рельефа поиски заняли около двух часов, но закончились успешно — спасатели отыскали потерявшихся и вывезли их в город.