На «Красноярских Столбах» за день травмировались два человека и заблудилась пара

Первый инцидент произошел с 39-летней женщиной, которая во время прогулки по нацпарку повредила голеностоп. Чуть позже с аналогичной травмой обратился 29-летний мужчина. Спасатели оперативно оказали пострадавшим первую помощь и доставили их до улицы Свердловская, откуда они добрались до медицинских учреждений.
А поздно вечером в субботу поступило сообщение о том, что в районе скалы «Дачки» заблудились парень и девушка. В условиях темноты и сложного рельефа поиски заняли около двух часов, но закончились успешно — спасатели отыскали потерявшихся и вывезли их в город.
«Эти происшествия в очередной раз напоминают о необходимости быть внимательными и осторожными при посещении природных объектов, особенно в темное время суток», — отметили в пресс-сулжбе КГКУ «Спасатель».