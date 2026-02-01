Ричмонд
На «Красноярских Столбах» за день травмировались два человека и заблудилась пара

31 января на «Красноярских Столбах» два человека получили травмы, а вечером спасателям пришлось искать заблудившихся туристов.

Источник: КГКУ «Спасатель»

Первый инцидент произошел с 39-летней женщиной, которая во время прогулки по нацпарку повредила голеностоп. Чуть позже с аналогичной травмой обратился 29-летний мужчина. Спасатели оперативно оказали пострадавшим первую помощь и доставили их до улицы Свердловская, откуда они добрались до медицинских учреждений.

А поздно вечером в субботу поступило сообщение о том, что в районе скалы «Дачки» заблудились парень и девушка. В условиях темноты и сложного рельефа поиски заняли около двух часов, но закончились успешно — спасатели отыскали потерявшихся и вывезли их в город.

«Эти происшествия в очередной раз напоминают о необходимости быть внимательными и осторожными при посещении природных объектов, особенно в темное время суток», — отметили в пресс-сулжбе КГКУ «Спасатель».