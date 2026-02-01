Повторные поиски Усольцевых после 3-месячного перерыва не дали результатов

Семья — супруги Ирина и Сергей и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября, выдвинувшись самостоятельно в пеший поход от поселка Кутурчин к урочищу Буратинка, несмотря на ухудшение погоды. Расследуется уголовное дело. Изначально было три версии пропажи: побег, гибель в результате несчастного случая и убийство, однако первую опровергли с учетом собранных доказательств.