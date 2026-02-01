Иностранец пытался незаконно вывезти крупную партию леса из Челябинской области

В Челябинской области силовики остановили попытку незаконного вывоза лесоматериалов. Иностранный гражданин пытался провести через границу крупную партию хвойного леса, используя недостоверные данные в декларации.
— Стратегически важные ресурсы иностранный гражданин пытался переправить через пункт пропуска в Троицком районе, — сообщили в Челябинской таможне.
Выяснилось, что к схеме причастен житель Советского района ХМАО — Югры, который действовал из корыстных побуждений. Заведено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Сейчас материалы рассматриваются в суде, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.