Иностранец пытался незаконно вывезти крупную партию леса из Челябинской области

Выяснилось, что к схеме причастен житель Советского района ХМАО — Югры, который действовал из корыстных побуждений. Заведено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Сейчас материалы рассматриваются в суде, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.