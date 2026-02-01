Ричмонд
В Екатеринбурге пьяный мужчина осквернил мемориал «Вечный огонь»

На жители Екатеринбурга завели уголовное дело за осквернение Вечного огня.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге мужчина распивал алкоголь возле мемориала «Вечный огонь» и попал на видео.

К расследованию инцидента подключился СКР по Свердловской области, после чего было заведено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ.

На вопиющий инцидент обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил руководителю регионального СКР Богдану Францишко в ближайшее время подготовить доклад о расследовании уголовного дела и выясненных подробностях происшествия.