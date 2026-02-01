Разнес с десяток машин: молодой человек устроил погром на парковке во Владивостоке

В районе Снеговой Пади во Владивостоке молодой человек устроил погром на парковке. По словам очевидцев, после трех часов ночи он ходил вдоль домов на улице Майора Филипова и пинал припаркованные автомобили, ломал зеркала и бил по кузову. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Сообщается, что повреждения получили больше 10 машин. У некоторых срабатывала сигнализация, но это парня не останавливало. Часть происходящего попала на камеры видеонаблюдения.
Очевидцы рассказывают, что мужчина прошел от дома № 2к до № 3к, затем его видели в районе станции. После этого он ушел вверх по дороге. Также сообщается о разбитой двери, через которую он выходил из подъезда.
Утром владельцы машин обнаружили сломанные зеркала, вмятины на дверях и царапины на кузове. Сейчас они собирают записи с камер и видеорегистраторов, чтобы передать их в правоохранительные органы.