В Красноярском крае ищут пропавшего сноубордиста

В Манско-Уярском округе Красноярского края почти 50 человек ищут сноубордиста, не вернувшегося с горы Аргыджек.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели ищут сноубордиста, пропавшего во время катания в Манско-Уярском муниципальном округе Красноярского края.

По данным регионального главка МЧС, группа сноубордистов каталась на горе Аргыджек. Один из участников не вернулся вечером в посёлок Нарва, где остановилась остальная группа. После этого о пропаже сообщили по номеру 112.

В поисках задействованы спасатели, полиция и волонтёрские отряды. Всего к операции привлечены 48 человек и 11 единиц техники. В районе проведения поисков отсутствует сотовая связь.

Синоптики предупреждают, что температура воздуха в крае опускается до минус 33 градусов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге продолжаются поиски пропавшего девятилетнего мальчика. По данным Следственного комитета, ребёнок ушёл из дома на Красносельском шоссе 30 января около 14:00 и не вернулся. Его местонахождение устанавливается, связь с ним отсутствует.