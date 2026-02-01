В Красноярском крае ищут пропавшего сноубордиста

Спасатели ищут сноубордиста, пропавшего во время катания в Манско-Уярском муниципальном округе Красноярского края.
По данным регионального главка МЧС, группа сноубордистов каталась на горе Аргыджек. Один из участников не вернулся вечером в посёлок Нарва, где остановилась остальная группа. После этого о пропаже сообщили по номеру 112.
В поисках задействованы спасатели, полиция и волонтёрские отряды. Всего к операции привлечены 48 человек и 11 единиц техники. В районе проведения поисков отсутствует сотовая связь.
Синоптики предупреждают, что температура воздуха в крае опускается до минус 33 градусов.
