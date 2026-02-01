Ричмонд
Малайзия задержала два танкера, подозреваемых в незаконной перевозке нефти

Власти Малайзии задержали два танкера, подозреваемые в незаконной перевозке нефти.

Власти Малайзии задержали два танкера, подозреваемые в незаконной перевозке нефти. Согласно сообщению агентства Reuters, общая стоимость изъятого топлива превышает 129,9 миллиона долларов.

На борту судов находились 53 члена экипажа из Китая, Мьянмы, Ирана, Пакистана и Индии; капитаны обоих танкеров арестованы. В момент задержания суда были сцеплены друг с другом, что указывает на вероятную незаконную перегрузку нефти.

Как отмечает Reuters, в прибрежных водах Малайзии такие операции часто проводятся для сокрытия происхождения топлива.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Китай к участию в покупках венесуэльской нефти.

