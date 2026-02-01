Ричмонд
В уральском поселке пьяный водитель сбил женщину на снегоходе

Нетрезвый водитель снегохода сбил женщину в поселке Красногвардейский.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

31 января в 16:40 в поселке Красногвардейский на улице Лызлова пьяный водитель снегохода сбил женщину, которая шла по проезжей части.

По данным Госавтоинспекции по Свердловской области, 46-летний мужчина, управляя снегоходом «Тайга», нарушив ПДД, выехал на дорогу, где наехал на 48-летнюю женщину, которая шла по левой стороне проезжей части.

При проверке стражи порядка установили, что у водителя снегохода не было прав для управления транспортным средством. Также освидетельствование установило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,270 мг/л.

Женщину с травмами доставили в больницу, а на горе-водителя составили несколько административных протоколов. Снегоход поместили на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции Свердловской области напоминают, что ездить на снегоходе можно только вне дорог общего пользования.