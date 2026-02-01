Пожар оставил от базы отдыха в Хакасии лишь пепелище, найдены тела трёх погибших

К моменту прибытия пожарных подразделений гостевой дом был полностью охвачен огнём и уничтожен на площади 72 квадратных метра. В ходе разборов завалов огнеборцы обнаружили тела трёх погибших мужчин.
Пострадал один мужчина 2005 года рождения, его доставили для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия и причины возгорания устанавливаются.
«Дознаватели МЧС России работают над установлением причин пожара», — сообщили в спасательном главке.
На месте продолжаются проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
А 31 января в одной их частных саун Прокопьевска Кемеровской области произошёл пожар. Погибли пятеро подростков, которые отмечали сразу три дня рождения. Спастись удалось лишь одной из виновниц торжества. Основной версией трагедии считается короткое замыкание. Власти Кузбасса заявили, что окажут всю необходимую поддержку семьям погибших.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.