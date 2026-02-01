Уникальный мост через Иртыш загорелся в Павлодаре

Сообщение о пожаре поступило на пульт «101» дежурной службы ДЧС вечером 31 января около 20:10. Возгорание произошло на объекте строительства моста через реку Иртыш в Павлодар на участке автодороги «Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница РФ» (км 1381, опора № 4).
К месту незамедлительно направили пожарные расчеты. По прибытии спасатели установили, что горят утеплитель, деревянные элементы опалубки и тент теплового укрытия.
Очаг находился на высоте порядка 30 метров, что осложняло тушение. Несмотря на это, огнеборцы оперативно взяли ситуацию под контроль и ликвидировали пламя в кратчайшие сроки, не допустив перехода огня на другие части конструкции. Пострадавших нет.
В «КазАвтоЖол» предварительной причиной возгорания назвали искры или тепловое воздействие при сварочных работах. Сейчас проводится проверка.
Ранее «Курсив» писал, что в Павлодарской области строят первый в стране экстрадозный мост через Иртыш — объект с уникальной для Казахстана конструкцией, сочетающей элементы вантового и балочного мостов.