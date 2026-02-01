Уникальный мост через Иртыш загорелся в Павлодаре

Очаг находился на высоте порядка 30 метров, что осложняло тушение. Несмотря на это, огнеборцы оперативно взяли ситуацию под контроль и ликвидировали пламя в кратчайшие сроки, не допустив перехода огня на другие части конструкции. Пострадавших нет.