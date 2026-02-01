Кыргызстанец застрял в мусоропроводе в одной из многоэтажек в Караколе

В городе Каракол спасатели оказали помощь мужчине, застрявшему в мусоропроводе многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.
По информации ведомства, инцидент произошел 31 января в микрорайоне Кашка-Суу Каракола Иссык-Кульской области. Мужчина 1996 года рождения оказался зажатым в мусоропроводе и не смог самостоятельно выбраться.
Для проведения спасательной операции на место происшествия были направлены трое сотрудников Каракольского городского спасательного отряда № 15. В результате проведенных работ мужчина был освобожден, его состояние оценивается как стабильное.
