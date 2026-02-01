Жителя Брянска задержали за дрифт в Московском районе Петербурга

28-летний житель Брянска устроил дрифт на одном из перекрёстков в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает полиция.
На глазах у очевидцев «гонщик» выписывал на автомобиле BMW круги. Устроил целое шоу.
Сотрудники ГИБДД обнаружили видеозапись в интернете и заинтересовались произошедшим. Личность любителя острых ощущений была быстро установлена.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель трезв. Однако с автомашиной ему пришлось попрощаться. Машину отправили на спецстоянку. В ближайшее время эксперты дадут заключение о подлинности VIN-номера транспортного средства.
В ГИБДД отмечают, что теперь у мужчины будет много времени, чтобы освежить знания ПДД и обдумать последствия своих действий.
«Этот случай в очередной раз доказывает, что демонстративное пренебрежение ПДД не остаётся безнаказанным», — подчеркнули в ведомстве.