Жителя Брянска задержали за дрифт в Московском районе Петербурга

Сейчас специалисты проверяют подлинность VIN-номера его автомобиля BMW.

Источник: телеграм-канал Петербургская полиция

28-летний житель Брянска устроил дрифт на одном из перекрёстков в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает полиция.

На глазах у очевидцев «гонщик» выписывал на автомобиле BMW круги. Устроил целое шоу.

Сотрудники ГИБДД обнаружили видеозапись в интернете и заинтересовались произошедшим. Личность любителя острых ощущений была быстро установлена.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель трезв. Однако с автомашиной ему пришлось попрощаться. Машину отправили на спецстоянку. В ближайшее время эксперты дадут заключение о подлинности VIN-номера транспортного средства.

В ГИБДД отмечают, что теперь у мужчины будет много времени, чтобы освежить знания ПДД и обдумать последствия своих действий.

«Этот случай в очередной раз доказывает, что демонстративное пренебрежение ПДД не остаётся безнаказанным», — подчеркнули в ведомстве.