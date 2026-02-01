9-летний мальчик три часа ждал помощи после падения в Новосибирске

31 января в Калининском районе Новосибирска на улице Объединения 9-летний школьник упал с трубы теплотрассы и, получив травму, вынужден был ждать помощи около двух-трёх часов, пока его не заметила проходившая мимо женщина. Об этом сообщили спасатели службы МАСС в своём официальном телеграм-канале.
По их данным, экипаж «Вега-2» бережно доставил ребёнка с помощью специального щита до автомобиля скорой помощи, где медики диагностировали у мальчика вывих надколенника правой ноги.
«Мы напоминаем родителям о важности профилактических бесед с детьми, особенно об играх в местах с потенциальными опасностями. Вы только представьте, каков бы был итог, если бы на улице было −30! Берегите своих детей и заботьтесь об их безопасности», — призвали спасатели.
Спасатели подчеркнули необходимость предупреждать детей об опасностях игр в неподходящих местах, особенно в холодное время года.