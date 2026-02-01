Ричмонд
Солдат НАТО из Канады найден мёртвым в Латвии при загадочных обстоятельствах

В Латвии обнаружено тело канадского военнослужащего, служившего в составе сил НАТО. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на латвийского министра обороны Андриса Спрудса.

Источник: Life.ru

Тело артиллериста Себастьяна Хальмагеана было найдено неподалёку от Риги 29 января. Он проходил службу в составе канадской бригады многонациональных войск НАТО, развёрнутой в стране.

«С глубокой скорбью сообщаю о кончине канадского солдата Себастьяна Халмаджяна во время службы в Латвии в рамках коллективной обороны НАТО», — сказал министр.

Расследование инцидента ведёт Военная полиция Канады при содействии латвийской полиции. В публикации отмечается, что этот случай «представляет повышенную угрозу безопасности для остальных солдат на службе».

Ранее Life.ru сообщал, что Латвия закончила строить забор протяжённостью 280 километров на границе с Россией. Однако и этого властям страны показалось мало, поскольку теперь они намерены перекрыть все дороги и железнодорожные пути сообщения с РФ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

