Тело артиллериста Себастьяна Хальмагеана было найдено неподалёку от Риги 29 января. Он проходил службу в составе канадской бригады многонациональных войск НАТО, развёрнутой в стране.
«С глубокой скорбью сообщаю о кончине канадского солдата Себастьяна Халмаджяна во время службы в Латвии в рамках коллективной обороны НАТО», — сказал министр.
Расследование инцидента ведёт Военная полиция Канады при содействии латвийской полиции. В публикации отмечается, что этот случай «представляет повышенную угрозу безопасности для остальных солдат на службе».
Ранее Life.ru сообщал, что Латвия закончила строить забор протяжённостью 280 километров на границе с Россией. Однако и этого властям страны показалось мало, поскольку теперь они намерены перекрыть все дороги и железнодорожные пути сообщения с РФ.
