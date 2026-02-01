Ричмонд
В Талдыкоргане два вагона сошли с рельсов на подъездном пути

В Талдыкоргане на частном подъездном пути произошло самопроизвольное движение груженых железнодорожных цистерн, в результате чего два вагона сошли с рельсов, сообщили в пресс-службе АО «НК “Қазақстан темір жолы”.

Источник: Курсив

«31 января 2026 года в 21:36 на частном подъездном пути ТОО “Bars Build” (станция Талдыкорган) произошел самопроизвольный уход группы из пять груженых цистерн, стоявших на соединительном пути № 215. В результате наезда на тупиковую призму предохранительного пути № 214 допущен сход двух вагонов», — уточняется в сообщении компании, распространенном в воскресенье, 1 февраля.

В результате происшествия пострадавших нет, утечки перевозимого груза также не зафиксировано. На месте работают подразделения ДЧС — задействованы 25 человек личного состава и семь единиц техники.

С 00:25 1 февраля перегон Талдыкорган — Карабулак был закрыт для движения поездов. В связи с этим задержан поезд № 3604, на участке проводятся восстановительные работы.

«Данный инцидент произошел на частных подъездных путях, не входящих в зону ответственности АО “НК “КТЖ”. Причины происшествия устанавливаются специальной комиссией”, — подчеркнули в КТЖ.