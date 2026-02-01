В Талдыкоргане два вагона сошли с рельсов на подъездном пути

«31 января 2026 года в 21:36 на частном подъездном пути ТОО “Bars Build” (станция Талдыкорган) произошел самопроизвольный уход группы из пять груженых цистерн, стоявших на соединительном пути № 215. В результате наезда на тупиковую призму предохранительного пути № 214 допущен сход двух вагонов», — уточняется в сообщении компании, распространенном в воскресенье, 1 февраля.