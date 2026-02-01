Семью Усольцевых продолжают искать в Красноярском крае

Усольцевы пропали в районе поселка Кутурчин, когда отправились в поход в урочище «Буратинка». В ходе поисков был обнаружен автомобиль семьи, в салоне которого находились 300 тысяч рублей. Других следов Сергея, Ирины и их маленькой дочери пока не найдено. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».