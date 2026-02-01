Семью Усольцевых продолжают искать в Красноярском крае

Семью Усольцевых продолжают разыскивать в Красноярском крае. Спасатели обследовали еще один район, однако новых данных о местонахождении пропавших получить не удалось. Об этом сообщает 360.ru.
Поисковые работы велись в течение двух дней и завершились безрезультатно. Специалисты проверяли труднодоступные участки местности и возможные маршруты движения туристов. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются, передает Telegram-канал.
Усольцевы пропали в районе поселка Кутурчин, когда отправились в поход в урочище «Буратинка». В ходе поисков был обнаружен автомобиль семьи, в салоне которого находились 300 тысяч рублей. Других следов Сергея, Ирины и их маленькой дочери пока не найдено. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».
Поиски семьи, пропавшей в тайге Красноярского края, возобновили в поселке Кутурчин. Источники сообщили, что к работе привлекут не только поисковиков, но и криминалистов. Версия о несчастном случае в истории с исчезновением семьи Усольцевых считается наиболее вероятной из-за сложных природных условий района.