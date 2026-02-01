Три человека погибли при пожаре в гостевом доме в Хакасии

В ночь на воскресенье в урочище «Бабик» Бейского района Хакасии произошёл пожар, в результате которого полностью сгорел гостевой дом.
Как сообщает ГУ МЧС по республике, площадь возгорания составила 72 квадратных метра. При разборе завалов пожарные обнаружили тела трёх погибших мужчин. Ещё один молодой человек 2005 года рождения получил травмы.
Причины происшествия устанавливаются дознавателями МЧС России.
