Три человека погибли при пожаре на базе отдыха в Хакасии

Три человека погибли, еще один получил травмы в результате пожара на базе отдыха в урочище «Бабик» Бейского района Хакасии.

Источник: Аргументы и факты

Три человека погибли, еще один получил травмы в результате пожара на базе отдыха в урочище «Бабик» Бейского района Хакасии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, к моменту прибытия пожарных подразделений гостевой дом был полностью уничтожен огнем на площади 72 квадратных метра. Один молодой человек получил травмы, еще трое мужчин были обнаружены погибшими при разборе завалов.

В МЧС также сообщили, что дознаватели ведомства проводят работу по установлению причин произошедшего пожара.

Ранее пожар также произошел в хуторе Камчатка Краснодарского края в конюшне с человеком и лошадьми внутри. Сообщалось, что в конюшне горела кровля, а площадь пожара составила 170 кв. м.