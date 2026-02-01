Три человека погибли при пожаре на базе отдыха в Хакасии

Три человека погибли, еще один получил травмы в результате пожара на базе отдыха в урочище «Бабик» Бейского района Хакасии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По информации ведомства, к моменту прибытия пожарных подразделений гостевой дом был полностью уничтожен огнем на площади 72 квадратных метра. Один молодой человек получил травмы, еще трое мужчин были обнаружены погибшими при разборе завалов.
В МЧС также сообщили, что дознаватели ведомства проводят работу по установлению причин произошедшего пожара.
Ранее пожар также произошел в хуторе Камчатка Краснодарского края в конюшне с человеком и лошадьми внутри. Сообщалось, что в конюшне горела кровля, а площадь пожара составила 170 кв. м.