Двух рыбаков спасли на озере Майбалык в Астане

Как сообщили в МЧС, 1 февраля 2026 года ранним утром в Астане на озере Майбалык граждане, выехавшие на рыбалку, обратились за помощью. Были организованы поисково-спасательные работы.
В ходе проведенных мероприятий спасатели эвакуировали двух граждан 1983 и 1989 годов рождения, которые не смогли самостоятельно вытащить свой автомобиль из снежного заноса.
Граждане были доставлены в безопасное место. Они не нуждались в медицинской помощи.
Рыбаки выразили благодарность спасателям за своевременно оказанную помощь.