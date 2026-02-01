Новосибирцев обвиняют в сбыте наркотиков и легализации 5 млн рублей

В Новосибирске завершили расследование в отношении преступной группы, которая несколько лет продавала наркотики через онлайн-магазин. Следователи предъявили обвинение пятерым местным жителям в возрасте от 20 до 32 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.