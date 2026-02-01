Ричмонд
Новосибирцев обвиняют в сбыте наркотиков и легализации 5 млн рублей

Следователи предъявили обвинение пятерым местным жителям.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске завершили расследование в отношении преступной группы, которая несколько лет продавала наркотики через онлайн-магазин. Следователи предъявили обвинение пятерым местным жителям в возрасте от 20 до 32 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным следствия, члены группировки получали крупные партии запрещенных веществ, расфасовывали их и прятали в тайники в лесополосах Новосибирска и области. В ходе расследования установили 51 эпизод их преступной деятельности.

Одному из фигурантов также предъявили обвинение в легализации денег. Сумма незаконно обналиченных средств превысила пять миллионов рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в суд для дальнейшего рассмотрения.