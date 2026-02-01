«Осквернять не позволим!» Офицеры ВСУ в ярости из-за планов выкопать тела солдат с кладбища под Киевом

Территория находится в заповедной зоне, где запрещены любые рубки. Это решение также раскритиковали представители Десантно-штурмовых войск, 3-го армейского корпуса ВСУ и Мадьяр. Он назвал судей ВС «ничтожными паскудами», а в Третьем корпусе призвали отменить решение, пригрозив «акциями ветеранов». Там подчеркнули, что не позволят выкапывать тела и осквернять достоинство погибших героев.
«Призываем общественность встать на защиту Национального мемориального военного кладбища — чтобы его не пришлось защищать силами действующих военнослужащих и ветеранов», — заявили в корпусе.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине разгорелся скандал вокруг нелегального кладбища под Киевом. Дело в том, что участок относится к заповедному фонду, где запрещено рубить лес. При этом хоронить людей там начали уже в августе 2025 года.
