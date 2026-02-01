Ричмонд
Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП в Приморье

Автомобиль опрокинулся в кювет.

Источник: Комсомольская правда

В Надеждинском районе Приморского края сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП со смертельным исходом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Авария произошла 31 января на дороге Хабаровск — Владивосток — Давыдовка. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Honda Fit ехал со стороны поселка Западного в направлении федеральной трассы А-370 «Уссури». Он не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части в кювет и опрокинулась.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции, после чего на место происшествия были направлены сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.