Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП в Приморье

Авария произошла 31 января на дороге Хабаровск — Владивосток — Давыдовка. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Honda Fit ехал со стороны поселка Западного в направлении федеральной трассы А-370 «Уссури». Он не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части в кювет и опрокинулась.