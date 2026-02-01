Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки 4 БПЛА

«Пострадавших нет, в Орловском муниципальном округе повреждения получили остекления нескольких квартир и домовладений, личный автотранспорт», — говорится в сообщении.
На местах происшествий сейчас работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Администрацией округа создана комиссия для оценки нанесённого ущерба и организации компенсационных выплат пострадавшим.
Ранее в курском Железногорске эвакуировали около 250 человек после падения беспилотника. Летательный аппарат упал во дворе многоквартирного дома. Обломки другого дрона обнаружили в Сеймском округе Курской области. Взрывная волна повредила окна в трёх домах и несколько автомобилей.
