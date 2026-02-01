Ричмонд
Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки 4 БПЛА

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над Орловской областью, повреждены дома и автомобили. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, жертв и пострадавших среди населения нет.

«Пострадавших нет, в Орловском муниципальном округе повреждения получили остекления нескольких квартир и домовладений, личный автотранспорт», — говорится в сообщении.

На местах происшествий сейчас работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Администрацией округа создана комиссия для оценки нанесённого ущерба и организации компенсационных выплат пострадавшим.

Ранее в курском Железногорске эвакуировали около 250 человек после падения беспилотника. Летательный аппарат упал во дворе многоквартирного дома. Обломки другого дрона обнаружили в Сеймском округе Курской области. Взрывная волна повредила окна в трёх домах и несколько автомобилей.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

