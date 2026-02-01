В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве газового баллончика в квартире

Газовый туристический баллончик разгерметизировался в квартире на шестом этаже жилого дома в Новосибирске, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Новосибирской области.
Инцидент произошел вечером в субботу в однокомнатной квартире многоэтажного дома, расположенного в Калининском районе города.
В МЧС уточнили, что в результате разгерметизации баллончика мужчина получил травмы, также были повреждены стеклопакет и рама балкона на площади около четырех квадратных метров.
В ведомстве отметили, что возгорания в квартире не произошло. Пострадавший был госпитализирован в областной ожоговый центр.
