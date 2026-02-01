Ричмонд
Жительница Петербурга пострадала в результате пожара

Горела однокомнатная квартира, женщину срочно госпитализировали.

Источник: Аргументы и факты

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга женщина пострадала из-за пожара. Об этом сообщает МЧС.

Пожар был в однокомнатной квартире площадью 35 квадратных метров в доме № 4 корпус 2 на улице Лазо. Горела обстановка на площади в пять квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы 31 января в 18.17. 15 пожарных прибыли быстро и уже к 18.54 справились с огнём.

Находившаяся в квартире женщина отравилась продуктами горения. Её срочно доставили в медицинское учреждение.

По данным МЧС, 1 февраля в Санкт-Петербурге произошло ещё три пожара. В Кировском районе горели трёхкомнатная квартира и автомобиль «Газель», а в Василеостровском — бытовка.