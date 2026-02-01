Жительница Петербурга пострадала в результате пожара

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга женщина пострадала из-за пожара. Об этом сообщает МЧС.
Пожар был в однокомнатной квартире площадью 35 квадратных метров в доме № 4 корпус 2 на улице Лазо. Горела обстановка на площади в пять квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы 31 января в 18.17. 15 пожарных прибыли быстро и уже к 18.54 справились с огнём.
Находившаяся в квартире женщина отравилась продуктами горения. Её срочно доставили в медицинское учреждение.
По данным МЧС, 1 февраля в Санкт-Петербурге произошло ещё три пожара. В Кировском районе горели трёхкомнатная квартира и автомобиль «Газель», а в Василеостровском — бытовка.