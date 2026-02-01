Shot: Водитель потушил загоревшийся на ходу автобус голыми руками во Владивостоке

Во Владивостоке водитель рейсового автобуса потушил загоревшийся на ходу транспорт голыми руками и после этого продолжил движение по маршруту. Об этом сообщает Shot.
По данным, инцидент произошел с автобусом № 24. Во время движения загорелся задний отсек с двигателем, о чем водителю сообщили другие автомобилисты. Он остановился на ближайшем светофоре и менее чем за полминуты самостоятельно справился с огнем.
После этого водитель вернулся за руль и спокойно продолжил рейс. Запись произошедшего быстро разошлась по дальневосточным пабликам и вызвала активное обсуждение и шутки пользователей.
В мэрии Владивостока позже сообщили, что автобус все же сняли с линии. В настоящее время проводится проверка причин возгорания, передает Telegram-канал.
Ранее автобус вспыхнул на Симферопольском шоссе в Подмосковье. К месту инцидента приехали сотрудники МЧС, которые потушили возгорание. В момент пожара в автобусе никто не находился.
До этого пламя охватило маршрутное транспортное средство на эстакаде на Новокуркинском шоссе в Москве. В результате пожара никто не пострадал. Спасатели потушили возгорание.