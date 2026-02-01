Ричмонд
В Ленобласти завели дело после избиения мальчика тренером в лыжном лагере

В соцсетях появилось обращение адвоката, в котором говорится об истязании ребенка тренером в лыжном лагере под Выборгом.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области возбудили уголовное дело об истязании мальчика тренером в лыжном лагере под Выборгом. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«В соцмедиа размещено обращение адвоката, которая рассказала о случае жестокого истязания ребенка в лыжном лагере в Ленобласти. По ее словам, тренер решил применить недопустимые методы воспитания в отношении одного из воспитанников. Сообщается, что он и раньше осуществлял истязания детей», — говорится в сообщении ведомства.

Дело возбудили по ст. 117 УК РФ (истязание), расследованием занимаются следственные органы СК РФ по Ленинградской области. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе следствия, отметили в ведомстве.

По словам упомянутого адвоката, тренер более 20 раз ударил девятилетнего мальчика в наказание за нецензурное слово.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске осудили женщину за истязание до смерти девятилетней дочери знакомой при попытке якобы изгнать из нее некую «сущность».