В Ленобласти завели дело после избиения мальчика тренером в лыжном лагере

В Ленинградской области возбудили уголовное дело об истязании мальчика тренером в лыжном лагере под Выборгом. Об этом сообщил Следственный комитет России.
«В соцмедиа размещено обращение адвоката, которая рассказала о случае жестокого истязания ребенка в лыжном лагере в Ленобласти. По ее словам, тренер решил применить недопустимые методы воспитания в отношении одного из воспитанников. Сообщается, что он и раньше осуществлял истязания детей», — говорится в сообщении ведомства.
Дело возбудили по ст. 117 УК РФ (истязание), расследованием занимаются следственные органы СК РФ по Ленинградской области. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе следствия, отметили в ведомстве.
По словам упомянутого адвоката, тренер более 20 раз ударил девятилетнего мальчика в наказание за нецензурное слово.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске осудили женщину за истязание до смерти девятилетней дочери знакомой при попытке якобы изгнать из нее некую «сущность».