В Бурабае мужчина случайно подстрелил коллегу, стреляя по собакам

По предварительным данным, сотрудник одного из местных предприятий решил пострелять по своре бродячих собак, однако по неосторожности ранил своего коллегу.
В пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области сообщили, что пострадавшего оперативно госпитализировали.
«Угрозы жизни и здоровью нет. Состояние стабильное, госпитализирован в Бурабайскую районную больницу», — отметили в ведомстве.
В департаменте полиции Акмолинской области уточнили, что начато досудебное расследование по фактам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности и жестокого обращения с животными. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
Также полицейские проверяют использованное оружие и устанавливают все обстоятельства произошедшего.