Очевидец снял, как «водитель-терминатор» голыми руками потушил горящий двигатель автобуса

На кадрах видно, как автобус останавливается на светофоре, после чего водитель выходит, открывает капот и, не используя огнетушитель, голыми руками справляется с небольшим пламенем в моторном отсеке. После этого он продолжил движение. Пользователи в шутку предположили, что у него «не было времени на огнетушитель — на светофоре всего минута».