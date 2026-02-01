Очевидец снял, как «водитель-терминатор» голыми руками потушил горящий двигатель автобуса

Во Владивостоке водитель автобуса потушил возгорание в двигателе голыми руками. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivanprozherin.
На кадрах видно, как автобус останавливается на светофоре, после чего водитель выходит, открывает капот и, не используя огнетушитель, голыми руками справляется с небольшим пламенем в моторном отсеке. После этого он продолжил движение. Пользователи в шутку предположили, что у него «не было времени на огнетушитель — на светофоре всего минута».
Как рассказал автор видео, о пожаре водителя предупредила девушка из машины, следовавшей сзади. По одной из версий, причиной могла стать тряпка, использованная для утепления двигателя.
В мэрии Владивостока сообщили, что автобус сняли с линии для проведения проверки, которая установит точную причину возгорания. Представители перевозчика ВПОПАТ не прокомментировали, были ли в салоне пассажиры.
Ранее в Новгородской области на трассе под Старой Руссой произошёл взрыв автомобиля Renault. Движущуюся машину полностью охватывает пламя, после чего следует мощный взрыв. Другие водители вынуждены были объезжать горящие обломки. Водитель Renault заметил возгорание на перекрёстке, успел выскочить из машины и попытался потушить огонь, но пламя распространилось слишком быстро.
