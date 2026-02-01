Три человека погибли на базе отдыха в Хакасии: что известно

Ранее KP.RU писал, что в Прокопьевске Кемеровской области погибли пять несовершеннолетних во время пожара в сауне. По факту инцидента Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, огонь вспыхнул в одной из парных и распространился на другие помещения.