Три человека погибли на базе отдыха в Хакасии: что известно

Три человека погибли в результате пожала на территории туристической базы «Берендей» в Хакасии. Об этом сообщает «КП-Красноярск».
Инцидент произошел в ночь на 1 февраля в урочище «Бабик» Бейского района. Тела трех мужчин обнаружили при разборе завалов. Также известно об одном пострадавшем. Площадь сгоревшего здания составляет 72 квадратных метра.
Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. На данный момент продолжается работа над установлением причин трагедии.
Ранее KP.RU писал, что в Прокопьевске Кемеровской области погибли пять несовершеннолетних во время пожара в сауне. По факту инцидента Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, огонь вспыхнул в одной из парных и распространился на другие помещения.