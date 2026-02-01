Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса во Владивостоке

В соцсетях разошлось видео, на котором водитель стоящего на светофоре автобуса открывает его задний отсек, внутри что-то горит. Мужчина вытаскивает горящие фрагменты, бросает их на землю и закрывает крышку. В соцсетях утверждается, что после этого он продолжил поездку с пассажирами.
«В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что в дневное время 1 февраля 2026 года произошло возгорание автобуса, следовавшего по маршруту 24к во Владивостоке. Водитель самостоятельно ликвидировал возгорание. Надзорное ведомство проверит обеспечение безопасности перевозок пассажиров, установит, как пройден техосмотр транспорта и как осуществлен его выпуск на линию», — говорится в сообщении.
Также будут проверены вопросы соблюдения условий заключённого контракта на перевозку пассажиров и будет дана оценка полноты принятых муниципальным заказчиком мер по контролю за его исполнением.