Новосибирец оказался в больнице после взрыва туристического газового баллона в квартире

Причиной взрыва стала разгерметизация туристического газового баллончика. В результате пострадал мужчина, проживавший в квартире. Он с травмами был доставлен в Областной ожоговый центр.
Крупного пожара не произошло, однако взрывной волной выбило стеклопакет и повредило балконную раму на площади около четырёх квадратных метров. Экстренные службы отреагировали оперативно: вызов поступил в 22:23, а уже в 22:29 спасатели были на месте.
Ранее в результате взрыва газового баллона в кафе на Ставрополье пострадали восемь человек, включая троих детей. Как сообщили власти, вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали. Все потерпевшие, согласно официальной информации, получили необходимую помощь и были госпитализированы. Причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона.
