Новосибирец оказался в больнице после взрыва туристического газового баллона в квартире

Крупного пожара не произошло, однако взрывной волной выбило стеклопакет и повредило балконную раму на площади около четырёх квадратных метров. Экстренные службы отреагировали оперативно: вызов поступил в 22:23, а уже в 22:29 спасатели были на месте.