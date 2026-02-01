Ричмонд
-6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец оказался в больнице после взрыва туристического газового баллона в квартире

Вечером 31 января в Калининском районе Новосибирска произошёл взрыв в многоквартирном доме. Инцидент случился на шестом этаже жилого здания по адресу: улица Родники, 3/1. Об этом сообщили представители регионального МЧС.

Источник: Life.ru

Причиной взрыва стала разгерметизация туристического газового баллончика. В результате пострадал мужчина, проживавший в квартире. Он с травмами был доставлен в Областной ожоговый центр.

Крупного пожара не произошло, однако взрывной волной выбило стеклопакет и повредило балконную раму на площади около четырёх квадратных метров. Экстренные службы отреагировали оперативно: вызов поступил в 22:23, а уже в 22:29 спасатели были на месте.

Ранее в результате взрыва газового баллона в кафе на Ставрополье пострадали восемь человек, включая троих детей. Как сообщили власти, вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали. Все потерпевшие, согласно официальной информации, получили необходимую помощь и были госпитализированы. Причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.