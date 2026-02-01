Сноубордист пропал в тайге под Красноярском рядом с местом исчезновения Усольцевых

В Красноярском крае пропал, а затем был найден сноубордист. По данным Shot, 39-летний шеф-повар из Красноярска Владимир Киюцин исчез во время катания в Манско-Уярском округе.
Накануне мужчина отправился с группой на гору Аргыджек. После спуска участники заметили, что Киюцина нет, и решили, что он самостоятельно добрался до места ночлега в деревне Нарва. Связаться с ним они не смогли, так как рация была только у Владимира.
Позднее стало известно, что сноубордист пропал. Его нашли днем в тайге, где он провел всю ночь, примерно в 30 километрах от места, где полгода назад таинственно исчезла семья Усольцевых, поиски которой возобновились на этой неделе, передает Telegram-канал.
Усольцевы пропали в районе поселка Кутурчин, когда отправились в поход в урочище «Буратинка». В ходе поисков был обнаружен автомобиль семьи, в салоне которого находились 300 тысяч рублей. Других следов Сергея, Ирины и их маленькой дочери пока не найдено. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».