Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беременная женщина погибла в ДТП на трассе под Пермью

Она умерла в машине скорой помощи.

Источник: МКУ "УГЗЭП"

Беременная женщина погибла в результате аварии с большегрузом на объездной дороге города Краснокамска в Пермском крае, сообщает «КП-Пермь».

Согласно информации МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» Краснокамского округа, сообщение о ДТП поступило в 8:15 30 января. На место выехали сотрудники аварийно-спасательного формирования ведомства. На 1060 километре трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» они обнаружили два автомобиля, попавших в ДТП: «Рено Сандеро» и грузовик «Мерседес». Пассажир «Рено» — беременная женщина 1994 года рождения — в результате аварии получила травму головы, и сотрудники ведомства передали её бригаде скорой помощи.

К сожалению, пострадавшая скончалась по дороге в больницу, как сообщил источник «КП-Пермь».