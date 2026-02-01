Беременная женщина погибла в ДТП на трассе под Пермью

Согласно информации МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» Краснокамского округа, сообщение о ДТП поступило в 8:15 30 января. На место выехали сотрудники аварийно-спасательного формирования ведомства. На 1060 километре трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» они обнаружили два автомобиля, попавших в ДТП: «Рено Сандеро» и грузовик «Мерседес». Пассажир «Рено» — беременная женщина 1994 года рождения — в результате аварии получила травму головы, и сотрудники ведомства передали её бригаде скорой помощи.