Сноубордиста нашли живым после ночи в тайге рядом с местом исчезновения Усольцевых

39-летний шеф-повар из Красноярска Владимир Киюцин отправился кататься на сноуборде с друзьями на гору Аргыджек. Группа самостоятельно поднялась на вершину и спустилась обратно, однако во время катания Киюцин отстал от товарищей, сообщает МЧС. Спортсмены подумали, что он сам уехал к месту их ночёвки в деревне Нарва, и отправились туда же. Связаться с поваром не было возможности, так как единственная рация для связи находилась у самого пропавшего Владимира.