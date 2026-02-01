Сноубордиста нашли живым после ночи в тайге рядом с местом исчезновения Усольцевых

39-летний шеф-повар из Красноярска Владимир Киюцин отправился кататься на сноуборде с друзьями на гору Аргыджек. Группа самостоятельно поднялась на вершину и спустилась обратно, однако во время катания Киюцин отстал от товарищей, сообщает МЧС. Спортсмены подумали, что он сам уехал к месту их ночёвки в деревне Нарва, и отправились туда же. Связаться с поваром не было возможности, так как единственная рация для связи находилась у самого пропавшего Владимира.
Вечером 31 января была подана заявка на поиск. На место немедленно выдвинулись спасательные службы, полиция и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт». К утру 1 февраля в сложной операции, по данным регионального МЧС, было задействовано около 50 человек и 11 единиц техники. Поиски осложнялись отсутствием сотовой связи, сложным рельефом, глубоким снежным покровом и морозами, которые к вечеру должны были опуститься ниже −20 °C.
Пропавший был обнаружен в тайге днём 1 февраля (по местному времени Красноярского края), проведя в лесу всю ночь. На данный момент известно, что Владимир Киюцин жив, однако информация о его состоянии не уточняется.
Ранее сообщалось, что после трёхмесячного перерыва 30 января возобновили активные поиски супругов Усольцевых и их пятилетней дочери. Семья пропала в конце сентября 2025 года. Люди отправились в туристический поход в урочище Буратинка под посёлком Кутурчин в Партизанском районе. Семью Усольцевых могут признать погибшей уже в марте 2026 года. Поисковая организация «ПримПоиск» считает наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай в труднодоступной местности.
