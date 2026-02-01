Глава СК России потребовал доклад по делу о ДТП с двумя маршрутками в Шелехове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП, которое произошло с участием двух маршрутных такси в Шелехове. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.
— По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области заведено уголовное дело по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, дорожный инцидент произошел 31 января на Центральном проспекте. Столкнулись два автомобиля «Газель Некст», следовавшие по маршрутам № 3 и № 104. В результате аварии пострадали пассажиры второго автомобиля. За помощью к врачам обратились шесть человек, двое из них — дети.