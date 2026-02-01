Глава СК России потребовал доклад по делу о ДТП с двумя маршрутками в Шелехове

Как ранее сообщала КП-Иркутск, дорожный инцидент произошел 31 января на Центральном проспекте. Столкнулись два автомобиля «Газель Некст», следовавшие по маршрутам № 3 и № 104. В результате аварии пострадали пассажиры второго автомобиля. За помощью к врачам обратились шесть человек, двое из них — дети.