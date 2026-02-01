Под Красноярском нашли пропавшего сноубордиста, которого искали 50 человек

Заявка на поиск мужчины была получена накануне вечером, 31 января, и ночью к месту его пропажи выдвинулись около 50 человек: сотрудники МЧС и КГКУ «Спасатель», добровольцы из отрядов «ЛизаАлерт» и «Азимут», а также родственники и близкие сноубордиста, уточнили в «ЛизаАлерт».