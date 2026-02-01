Под Красноярском нашли пропавшего сноубордиста, которого искали 50 человек

В Красноярском крае нашли пропавшего в районе горы Аргыджек сноубордиста. Об этом сообщило действующее в регионе отделение Добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Найден, жив!» — говорится в сообщении.
Заявка на поиск мужчины была получена накануне вечером, 31 января, и ночью к месту его пропажи выдвинулись около 50 человек: сотрудники МЧС и КГКУ «Спасатель», добровольцы из отрядов «ЛизаАлерт» и «Азимут», а также родственники и близкие сноубордиста, уточнили в «ЛизаАлерт».
Там же отметили, что поиски осложнялись погодными условиями и глубиной снежного покрова.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае провели повторные после трехмесячного перерыва поиски семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября возле поселка Кутурчин, но они не дали результатов.