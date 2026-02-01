В Челябинске у наркоторговца изъяли 19 свёртков с метадоном

Операция прошла в Советском районе города. Задержанный, которому 40 лет, планировал распространять метадон, используя систему тайников. По предварительным данным, он был курьером, работающим на онлайн-магазин, специализирующийся на продаже наркотиков. При личном обыске у него нашли и конфисковали 17 пакетиков с наркотическим веществом. Ещё один был найден в заранее подготовленном укрытии.