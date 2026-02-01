В Челябинске у наркоторговца изъяли 19 свёртков с метадоном

В Челябинске в ходе операции, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками областного ГУ МВД, задержали местного жителя, подозреваемого в торговле «синтетикой», сообщили в главке.
Операция прошла в Советском районе города. Задержанный, которому 40 лет, планировал распространять метадон, используя систему тайников. По предварительным данным, он был курьером, работающим на онлайн-магазин, специализирующийся на продаже наркотиков. При личном обыске у него нашли и конфисковали 17 пакетиков с наркотическим веществом. Ещё один был найден в заранее подготовленном укрытии.
Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили дополнительный пакет с тем же наркотиком, а также электронные весы и материалы для упаковки. Общий вес изъятого метадона составил около 10 граммов.
Следственным управлением УМВД России по г. Челябинску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. В данный момент подозреваемого заключили под стражу. Ведется дальнейшее расследование обстоятельств дела.