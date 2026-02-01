Ричмонд
Три человека погибли на пожаре в Докшицком районе

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Следователи выясняют причины и обстоятельства гибели трех человек на месте пожара в одной из деревень из Докшицком районе Витебской области, сообщили в СК.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Сообщение о возгорании частного дома в деревне Козлы поступило спасателям минувшей ночью.

«При ликвидации пожара спасатели обнаружили останки трех человек. Предварительно, среди погибших — хозяин жилья и двое односельчан (мужчина и женщина)», — рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время на месте пожара работают следователи, сотрудники МЧС, эксперты.

Следователи уже опросили местных жителей, которые проживают рядом с домом, где произошел пожар. Соседи пояснили, что владелец дома приютил двух людей, у которых закончились дрова. Мужчина и женщина, которые вместе с хозяином погибли на пожаре, с января 2026 года проживали в этом доме вместе с хозяином, все вместе распивали спиртное.

По их словам, и раньше в этом доме случались возгорания из-за непотушенной сигареты.

В СК предварительной причиной ночного пожара назвали неосторожное обращение с огнем при курении.

Докшицкие следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшей трагедии.