Три человека погибли на пожаре в Докшицком районе

Сообщение о возгорании частного дома в деревне Козлы поступило спасателям минувшей ночью.
«При ликвидации пожара спасатели обнаружили останки трех человек. Предварительно, среди погибших — хозяин жилья и двое односельчан (мужчина и женщина)», — рассказали в Следственном комитете.
В настоящее время на месте пожара работают следователи, сотрудники МЧС, эксперты.
Следователи уже опросили местных жителей, которые проживают рядом с домом, где произошел пожар. Соседи пояснили, что владелец дома приютил двух людей, у которых закончились дрова. Мужчина и женщина, которые вместе с хозяином погибли на пожаре, с января 2026 года проживали в этом доме вместе с хозяином, все вместе распивали спиртное.
По их словам, и раньше в этом доме случались возгорания из-за непотушенной сигареты.
В СК предварительной причиной ночного пожара назвали неосторожное обращение с огнем при курении.
Докшицкие следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшей трагедии.