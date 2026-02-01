Три человека погибли на пожаре в Докшицком районе

Следователи уже опросили местных жителей, которые проживают рядом с домом, где произошел пожар. Соседи пояснили, что владелец дома приютил двух людей, у которых закончились дрова. Мужчина и женщина, которые вместе с хозяином погибли на пожаре, с января 2026 года проживали в этом доме вместе с хозяином, все вместе распивали спиртное.