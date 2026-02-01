Пропавшего сноубордиста нашли недалеко от места исчезновения Усольцевых

Туристы самостоятельно поднялись на вершину, после чего начали спуск. В ходе движения участники группы заметили отсутствие Киюцина. Они предположили, что он самостоятельно добрался до места ночлега в деревне Нарва, после чего выдвинулись в том же направлении. При этом средства связи имелись только у Киюцина, поэтому возможности установить с ним контакт у остальных участников группы не было.