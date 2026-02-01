Пропавшего сноубордиста нашли недалеко от места исчезновения Усольцевых

Сноубордист пропал в Красноярском крае в 30 километрах от места, где ранее при невыясненных обстоятельствах исчезла семья Усольцевых.
Накануне 39-летний Владимир Киюцин, работающий шеф-поваром в Красноярске, в составе группы отправился кататься на гору Аргыджек, расположенную в Манско-Уярском округе.
Туристы самостоятельно поднялись на вершину, после чего начали спуск. В ходе движения участники группы заметили отсутствие Киюцина. Они предположили, что он самостоятельно добрался до места ночлега в деревне Нарва, после чего выдвинулись в том же направлении. При этом средства связи имелись только у Киюцина, поэтому возможности установить с ним контакт у остальных участников группы не было.
Позднее стало известно, что сноубордист пропал. Обнаружить его удалось лишь днем следующего дня — мужчину нашли в тайге, где он провел всю ночь. Место обнаружения находилось примерно в 30 километрах от района, где полгода назад таинственно исчезла семья Усольцевых, поисковые мероприятия по которой были возобновлены на текущей неделе.