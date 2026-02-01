Тигр растерзал собаку у магазина в центре посёлка в Приморье и попал на видео

Тигр напал на собаку в Приморье. Видео © Telegram / Новости Уссурийск — Михайловка + Приморский край.
Магазин расположен у оживлённой трассы, где останавливаются междугородние автобусы, в том числе туристические рейсы в Китай. В двухстах метрах от этого места проходит тропинка, по которой дети ходят в школу.
«Предупреждаем людей в чатах не ходить по селу в темное время, а детей обязательно провожать в школу и встречать. Собак закрываем. Надеемся, власть и соответствующие службы примут действенные меры по отлову зверя и обеспечению безопасности людей», — говорит жительница села, общественный наблюдатель Ольга Заруцкая.
Таким образом, жители требуют от властей срочных мер по отлову хищника, который регулярно появляется в непосредственной близости от людей.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Приморье специалисты охотничьего надзора отпустили на волю тигра, который напал на домашнюю лошадь. Кстати, амурский тигр — один из самых редких и крупных хищников на планете, занесённый в Международную Красную книгу. По данным специалистов, его популяция на территории России насчитывает приблизительно 750 особей.
