Тигр растерзал собаку у магазина в центре посёлка в Приморье и попал на видео

Ранее Life.ru рассказывал, что в Приморье специалисты охотничьего надзора отпустили на волю тигра, который напал на домашнюю лошадь. Кстати, амурский тигр — один из самых редких и крупных хищников на планете, занесённый в Международную Красную книгу. По данным специалистов, его популяция на территории России насчитывает приблизительно 750 особей.