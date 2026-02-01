Специалисты УК Иркутска вылетели в Бодайбо для ликвидации последствий ЧС

Как сообщает пресс-служба администрации города, по поручению мэра Руслана Болотова сформированы бригады. Уже отправилась команда УК «Прогресс-Сервис»: генеральный директор Лев Шалагинов и два специалиста. Вторым рейсом вылетели гендиректор Сергей Белых и два специалиста Северного управления жилищно-коммунальными системами. Утром в понедельник к ним присоединится четыре специалиста Восточного управления жилищно-коммунальными системами под руководством директора Дениса Днепровского. Они повезут с собой трансформатор.
Руслан Болотов подчеркнул, что столица Приангарья не могла остаться в стороне, когда жители Бодайбо оказались в такой тяжелой ситуации.
«Мы понимаем, что счет идет на часы, а последствия коммунальной аварии в условиях сибирской зимы критичны для людей. Именно поэтому специалисты иркутских управляющих компаний отправились на помощь. Задача — оперативно обследовать дома и сделать все возможное для скорейшего восстановления подачи тепла и воды», — уточнил он.
Помимо УК Иркутска, помощь оказывают АО «Высочайший», ЗТК «Лензолото», ПАО «Газпром Добыча Иркутск», а также авиакомпания «ИрАэро», которая обеспечивает доставку людей и грузов.
Глава региона Игорь Кобзев в ходе внеочередного заседания КЧС сообщил, что восстановление водовода разделено на два этапа. Уже завтра начнется осмотр и, при необходимости, ремонт внутридомовых сетей. Сегодня вечером планируется запустить воду на теплоисточники, чтобы с утра понедельника начать подачу тепла.
В течение всего времени проведения восстановительных работ особое внимание — людям. Поквартирный обход, подвоз воды и доставку обогревателей нужно продолжить. Еще раз подчеркну, помощь должна быть адресной. Особенно — семьям с маленькими детьми и пожилым людям. Работа пунктов временного размещения и охрана общественного порядка также находятся на особом контроле", — заявил глава Приангарья.
Напомним, мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев прокомментировал серьезную коммунальную аварию на магистральном водопроводе, питающем несколько котельных. По его словам, аномально суровая зима — температура ниже −40°C держится более месяца — привела к промерзанию грунта ниже нормативного уровня. Ночью из-за малого разбора воды перемёрз магистральный водопровод, питающий несколько котельных.
Для жителей домов, оставшихся без отопления, развернули пункты временного размещения (ПВР).
ПВР открыты по следующим адресам:
1. г. Бодайбо, ул. Володарского, д. 87 — МБОУ НОШ № 35;
2. г. Бодайбо, ул. Байкальская, д. 10 — МКДОУ детский сад № 1 «Золотой ключик»;
3. г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, 77 — МКДОУ детский сад № 32 «Сказка».