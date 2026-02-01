Специалисты УК Иркутска вылетели в Бодайбо для ликвидации последствий ЧС

Как сообщает пресс-служба администрации города, по поручению мэра Руслана Болотова сформированы бригады. Уже отправилась команда УК «Прогресс-Сервис»: генеральный директор Лев Шалагинов и два специалиста. Вторым рейсом вылетели гендиректор Сергей Белых и два специалиста Северного управления жилищно-коммунальными системами. Утром в понедельник к ним присоединится четыре специалиста Восточного управления жилищно-коммунальными системами под руководством директора Дениса Днепровского. Они повезут с собой трансформатор.